Sudan'da silahlı çatışmalar başladı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:54

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:54

Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum’da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı. Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor" ifadelerini kullandı.

RSF ise Hartum’un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

PATLAMALAR

Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı’nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.

Hartum’un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe’de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ: EVDE KALIN

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, “Başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde Ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur” ifadeleri kullanıldı.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor.

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor.

El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

RSF, eski yönetimde Darfur’daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.