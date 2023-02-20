Sudan'da Cuba Barış Anlaşması güncellendi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 08:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 08:16

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, Sudan hükümeti adına barış anlaşmasının güncellenmiş halini imzalarken, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, şahit olarak, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ise garantör olarak imza attı.

Burhan, yaptığı konuşmada, barışın, ülkedeki güvenlik ve kalkınma konularında kilit bir faktör olduğuna vurgu yaptı.

Güney Sudan'ın ve Cuba Anlaşması'nın garantör ülkelerinin Sudan'da barışı sağlama çabalarına övgüde bulunan Burhan, iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmalarının uygulanması ve ilişkilerini daha geniş alanlara taşıma kararı aldıklarını belirtti.

"BARIŞIN BİR UZANTISI"

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ise Sudan'daki barışın Güney Sudan'daki barışın bir uzantısı olduğuna dikkati çekerek, Cuba Barış Anlaşması'nın değerlendirildiği çalıştayın amacının; anlaşmanın uygulanması önündeki engellerin ve zorlukların üstesinden gelmek olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumu, Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemeye çağıran Mayardit, anlaşmaya katılmayan güçlere, Sudan'da tam barışın sağlanması için anlaşmaya katılma çağrısında bulundu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Ekim 2020'de imzalanan Cuba Barış Anlaşması ile silahlı hareketler de siyasi iktidarda pay sahibi olmuştu.