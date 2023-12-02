Sudan'daki misyonunu sonlandırdı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:45

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:45

15 üyeli BMGK'de, UNITAMS ile ilgili karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı 1 "çekimser" reye karşı 14 "evet" oyu ile kabul edildi. Rusya çekimser oy kullandı.

Kararda, UNITAMS'ın 29 Şubat 2024'e kadar tüm operasyonlarını sonlandıracağı ifade edildi.

BM, Sudan hükûmetinin mektup göndererek UNITAMS'ın hemen sonlandırılmasını talep ettiğini duyurmuştu.

UNITAMS, BMGK'nin 2524 sayılı kararıyla 2020'de kurulmuştu.

Siyasi bir misyon olarak kurulan UNITAMS, Sudan'a siyasi geçiş sürecinde destek olmak için yetkilendirilmişti.

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükûmetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.