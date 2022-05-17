Sudan'ın 'Örümcek Adam'ı protestoların sembolü oldu

17 Mayıs 2022 Salı, 17:56

Güvenlik gerekçesiyle adını gizleyen ve kostümünün de giderek yıprandığı gözlemlenen "Örümcek Adam", meydanlarda göz yaşartıcı gaz kapsülleri, tazyikli su ve bazen de gerçek mermilerle karşı karşıya geliyor.

Örümcek Adam'ın hikayesi, çocukluk arkadaşının protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiyle başlıyor. Sudanlı eylemci bu kayıp üzerine örümcek adam kostümü satın alarak meydanlardaki yerini alıyor.

Guardian'a göre, özellikle örümcek adam kostümünü seçmesinin bir sebebi de Hz. Muhammed'in, Sevr dağındaki bir mağaranın girişine ağ ören bir örümcek tarafından korunduğunu konu alan anlatı.

"DEVRİMİ ÇALDILAR"

Sudan'ın Örümcek Adamı Guardian'a demecinde, "Ordu ve karşı-devrimci partiler Sudan devrimini çaldılar. Onlarla [Beşir’in] Ulusal Kongre partisi arasında hiçbir fark yok [...] Onlar diktatör ve sadece kontrol istiyorlar" dedi.

Film yapımcısı Phil Cox'a göre Örümcek Adam, ülkedeki protestoların sembolü haline geldi. Kendine özgü kıyafeti ile etrafındaki protestoculara enerji veriyor ve direnişi simgeliyor.

Reform yanlısı bir grup olan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi'ne göre, Ekim ayından bu yana protestolarda en az 95 kişi hayatını kaybetti.