Suikast planı ortaya çıktı: Devlet başkanı, uyuşturucu kartellerinin hedefinde

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemek için planlar kurduğunu öne sürdü.

Suikast planı ortaya çıktı: Devlet başkanı, uyuşturucu kartellerinin hedefinde
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 07:52

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkedeki büyük mafyalara karşı yürüttükleri mücadele nedeniyle hedef alındığını belirtti.

Petro, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kartelleri bana suikast planlıyor. Uçağıma bir roket ateşlemek istiyorlar. Uyuşturucu kaçakçılarının satın alıp bir yerde sakladığı iki roket var. Kim olduklarını biliyoruz ve bu yüzden harekete geçmek zorundayız."

Geçen yıl da bir suikast girişimine maruz kaldığını belirten Petro, "Beni hızla devirmek istiyorlar çünkü Kolombiya'daki büyük mafyaların peşinde olduğumuzu biliyorlar. Bu korkutucu olabilir, evet, elbette korkutucu" dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, söz konusu suikast iddialarına ilişkin detay vermedi.

Petro, 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, "La Cordillera" adlı suç çetesinin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını bildirmişti.


Etiketler: #Kolombiya #Kartel

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