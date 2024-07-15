Suikastın ardından hangi komplo teorileri ortaya atıldı?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:44

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, Pazar günü Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikaste uğraması sonrası, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında bir çok komplo teorisi ortaya atıldı.

Saldırganın kimliği hakkındaki spekülasyonlardan, olayın planlı olup olmadığına dair iddialara kadar ilginç ve şaşırtıcı teoriler milyonlarca kez görüntülendi.

SUİKAST KURGU MUYDU?

Olaya dair ilk görüntülerin platformlarda hızla yayılmasının ardından, "kurgulanmış" (staged) sözcüğü, "Trump"tan hemen sonra en yüksek ikinci trend konusu oldu.

Bir saat içinde, X'te olayın kurgulanmış olduğunu iddia eden sayısız gönderi milyonlarca kez görüntülendi.

Öte yandan, saldırının kurgu olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Zira suikast sonrası Donald Trump görünür bir şekilde sağ kulağından yaralanırken, bir katılımcı da hayatını kaybetti ve bir diğeri de ağır yaralandı.

Meta'nın Instagram ve Threads platformları da benzer teorileri öne çıkardı.

YANLIŞ TEŞHİS

Sosyal medya paylaşımlarının bir kısmı, Trump’a saldıran şüpheliyi yanlış bir şekilde Antifa (Anti-Faşist Hareket) aktivisti Mark Violets olarak teşhis etti. Yanlış teşhis sonucu “Antifa” kelimesi de trend olan konulardan biri oldu.

Pazar sabahı itibariyle ABD güvelik güçleri henüz saldırganın kimliğini kamuoyuna açıklamamış, geçmişi hakkında da pek bilgi vermemişti.

Dünya gündemini sarsan olayın ardından anonim sosyal medya hesapları, oluşan bilgi boşluğunu, gerçeği yansıtmayan şakalar, medya organlarını kandırma ya da algoritma üzerinden etkileşim ve takipçi kazanma amacıyla saldırganı bilerek yanlış tanımlayan gönderilerle doldurdu.

X, Telegram ve daha az bilinen sosyal medya hesaplarındaki gönderiler, saldırganın yanlış tehşisini doğru göstermek için suikastın yaşandığı Butler kenti polis departmanını kaynak gösterdi. Fakat polis departmanın böyle bir açıklaması yoktu.

İTALYAN İÇERİK ÜRETİCİSİ HEDEFTE

Bazı gönderiler, saldırıdan önce YouTube'a yüklenen bir videodan alındığı iddia edilen, güneş gözlüğü ve siyah şapka takan bir adamın dondurulmuş karesini içeriyordu. Kimliği belirsiz kişinin videoda, "ABD'ye adaletin geleceğini" söylediği iddia ediliyordu. Bilgilerin yanlış olduğu kısa süre sonra anlaşıldı.

Gönderilerdeki kişi aslında YouTube kanalı sahibi olan ve futbol hakkında içerikler üreten İtalyan Marco Violi'ydi.

Yanlış bilgi, ilk olarak @Moussolinho hesabından bir şaka olarak yayınlandı. Moussolinho mahlaslı hesabın gönderisi, Violi'nin sıklıkla videolarını paylaşan başka bir kullanıcının hesabından alınmış bir de fotoğrafını içeriyordu.

Violi, kendi Instagram hesabında haberlerin sahte olduğunu yazarak, "SALDIRGAN OLDUĞUM İDDİALARINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM. İTALYA'DA (SABAH 2'DE TAM OLARAK) UYANIP INSTAGRAM VE X'TE ÇOK SAYIDA BİLDİRİM ALDIM. İTALYA'DAYIM, ROMA'DAYIM VE NE OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU" gönderisini paylaştı.

'CIA VE DERİN DEVLET'SİZ OLMAZ...

ABD’de ünlü bir yayıncı ve komplo teorisyeni olan Alex Jones, olaydan sonra X'te yüz binlerce kişiye canlı yayın yaptı. Pazar günü milyonlarca kez görüntülenen bir dizi gönderide Jones, "derin devleti" suçladı.

Benzer şekilde, QAnon komplo teorisi içerikleri paylaşan ve yüz binlerce takipçisi olan X hesapları, ünlü Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçilerin, olayı CIA ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğini iddia eden gönderiler yayınladı.

Bu iddiaları destekleyen bir kanıt mevcut değil.