Suikastın ardından oğlu ve gelini ilk kez konuştu: 'Direniş, liderliğin öldürülmesiyle bitmeyecek...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:31

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından Heniyye'nin oğlu Abdel Salam Haniyeh ve gelini Inas Haniyeh dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Babasının her gün şehitlik duygusunu tattığını, onunla gurur duyduklarını ve başlarını dik tuttuklarını” kaydeden Abdel Salam, “Babam istediğini aldı ve biz işgale karşı bir devrim ve sürekli bir mücadele içindeyiz. Direniş liderliğin öldürülmesiyle sona ermeyecek ve Hamas kurtuluşa kadar direnmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Heniyye'nin gelini Inas Haniyeh ise çektiği bir video ile amcasının yasını tuttu.

Inas, “Allah'ın hükmüne ve kaderine razı olan kalplerle, büyük ve saygıdeğer şehit lider amcam İsmail Haniye'nin yasını tutuyorum. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz. Güle güle ey ulusun büyük lideri” diye konuştu.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.