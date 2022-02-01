Sular ısınıyor: İngiltere'den Ukrayna'ya söz

01 Şubat 2022 Salı, 11:55

İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyareti öncesinde, "ülkedeki istikrarlı yönetimi" ve "Rusya'dan enerji bağımsızlığını teşvik etmek için 88 milyon sterlin verdiğini duyurdu.

BBC'nin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı, Moskova ile olan tartışmalara diplomatik bir çözüm bulmak ve "daha fazla kan dökülmesini önlemek" için Volodymyr Zelensky ile birlikte çalışacağına söz verdi.

"Nasıl yönetileceğini belirlemek her Ukraynalı'nın hakkıdır. Bir dost ve demokratik bir ortak olarak Birleşik Krallık, Ukrayna'yı yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini desteklemeye devam edecektir" diyen Johnson, "Rusya'yı diplomatik bir çözüm bulmak" ve "daha fazla kan dökülmesini önlemek" için geri adım atmaya ve diyaloga girmeye çağırdıklarını belirtti.

Johnson, bu hafta içinde Putin ile de konuşmayı planlıyor. Ancak Başbakan'a Ukrayna'da eşlik edecek olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, pazartesi günü kendisine Covid-19 teşhisi konduğunu ve kendini tecrit ettiğini duyurdu.

RUSYA'DAN NATO UYARISI

Rusya'nın, bölgede ABD ve NATO'nun faaliyetlerine karşı Ukrayna sınırına yaklaşık olarak 100 bin asker, tank, top ve füze konuşlandırdığı belirtiliyor. Ancak Moskova yönetimi bir saldırı hazırlığında olduğu iddialarını reddediyor. Buna rağmen, bunun Rusya'nın kendi güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek Ukrayna'yı NATO'ya katılma yönünde daha fazla adım atmaması konusunda uyarıyor.

ABD bu talebi reddederken, Batılı ülkeler bir işgal olması durumunda Moskova'ya yönelik yaptırımları genişletmekle tehdit ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, mevzuatın Putin'le bağlantılı daha geniş bir yelpazedeki bireyleri ve işletmeleri hedef almaya hazırlandığını söylerken, ABD'li bir yetkili Washington'un yaptırımlarının Kremlin'e yakın insanların uluslararası finans sisteminden kesileceği anlamına geldiğini söyledi.