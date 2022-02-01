Ukrayna gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi, sert tartışmalara sahne oldu

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün ABD’nin çağrısı üzerine, Rusya-Ukrayna sınırındaki krizi ele almak üzere toplandı. Toplantında, Rus ve ABD’li diplomatlar karşılıklı suçlamalarda bulundu. AA’nın haberine göre toplantının yapılmasını engelleme girişiminde bulunan Rusya, oylama talep etti. Çin, Rusya’nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı; konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise “çekimser” kaldı. On üye toplantının yapılması yönünde oy kullandı. Toplantının yapılabilmesi için gereken dokuz oya ulaşılması üzerine Rusya’nın girişimi başarısız oldu.

Rusya’nın BM Daim Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD’yi “megafon diplomasisi” yapmakla suçladı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı planladığı yönünde bir kanıt olmadığını söyledi. Rusya’nın barış istediğini, Batı’nın gerilimi tırmandırdığını savunan Nebenzia, ABD’nin Rusya-Ukrayna sınırında “kendi yarattığı sahte gerilime” dahil olduğunu söyledi. Rusya’dan yapılan “Ukrayna’nın işgal edilmeyeceğine dair açıklamaları” hatırlattı, Batı’nın Ukraynalıların beynini yıkamaya çalıştığını dile getirdi.

"ULUSLARARASI DÜZENİ TEHDİT EDİYOR”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus büyükelçiye, “Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?” sözleriyle yanıt verdi. “Rusya’nın bugünkü saldırganlığı sadece Ukrayna’yı değil aynı zamanda Avrupa’yı ve uluslararası düzeni tehdit ediyor” diyen Thomas Greenfield, Rusya’nın Ukrayna’nın sınırlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdığını ve bunun Avrupa’da son yıllardaki en büyük askeri yığınak olduğunu belirtti. ABD Temsilcisi, Rusya’nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını da söyledi.

Nebenzia, “Rusya-Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırıldığına dair rakamları nereden aldınız? Böyle bir şey yok. Biz böyle bir rakamdan bahsetmedik, bunu teyit etmedik” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Ukrayna sınırında 130 bin Rus askeri olduğunu söyledi. Kyslytsya, “Sorulması gereken soru: Rus askerleri neden orada?” dedi. Rusya’nın sınıra asker yığarak Ukrayna’yı “yasadışı taviz” vermeye zorladığını belirten Kyslytsya, NATO’ya atıfta bulunarak “İttifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik düzenlemelerimizi seçme hakkımız var ve bu, Rusya tarafından sorgulanamaz” diye konuştu. Ukrayna’nın kendini savunmaya hazır olduğunu ifade eden Kyslytsya, “Rusya’nın Ukrayna’ya soruları varsa, sınıra asker getirip Ukraynalıları korkutmak yerine oturup konuşalım. Ukrayna’nın şu anki önceliği Donbass’ta sürdürülebilir, koşulsuz ateşkes” ifadesini kullandı. Kyslytsya’nın konuşmasından önce Rusya Temsilcisi Nebenzia’nın toplantı salonundan ayrıldığı belirtildi. CNN’nin haberine göre Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşmesi olduğu gerekçesini gösterdi.

Bu arada ABD’de Biden yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda Kremlin’e yakın isimler ve ailelerine yaptırım getirmeye hazırlandığı gündeme yansıdı.