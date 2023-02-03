Süleyman Soylu'nun 'konsolosluk' açıklamasını uzmanlar değerlendirdi: ‘Dışişleri yapmalıydı’

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarının “güvenlik” gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, 60 milyon turist hedefinin konulduğu bir zamanda bu kapatmaların “psikolojik bir savaş” olduğuna işaret ederek “Madem o kadar biliyordunuz İstiklal Caddesi saldırısını niye Türkiye’ye haber vermediniz” dedi.

"PSİKOLOJİK HARP"

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, şunları kaydetti: “Bu ülkede büyükelçiler, Türkiye’ye deklarasyon yayımlamışlardır. Sebebi ise Türkiye içerisindeki hukuka ayar vermek ve Türkiye’yi istikrarsız hale getirmek. İstiklal Caddesi saldırısı, Hatay’daki polisevi saldırısı, 2022’de büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir, aynısıdır. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK’nin ve PYD’nin İstiklal Caddesi saldırısını, niçin Türkiye’ye haber vermediniz?”

"DİŞİŞLERİ YAPMALIYDI"

Öte yandan emekli büyükelçi Tugay Uluçevik, Avrupa ülkelerinin İstanbul konsolosluklarını kapatmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama hakkında “Türkiye’nin tepkisi haklıdır ama diplomat olarak açıklamayı içişleri bakanının değil, Dışişleri’nin yapmasında fayda görürdüm” dedi. Emekli büyükelçi Uluç Özülker ise Türkiye’nin sınırötesi operasyonlarından dolayı terör örgütünün konsoloslukları hedef alacak bir misillemede bulunacağı istihbaratının olduğu” iddiasında bulundu.

İSVİÇRE DE KAPATTI

Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’in Kuran yakmasının ardından başlayan gerilim nedeniyle birçok ülke, Türkiye’deki vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyardı. ABD, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı olasılığına işaret ederek vatandaşlarını uyarmıştı. Bu ülkelerin ardından dün de İsviçre Başkonsolosluğu kapatıldı.

PİERRE LOTİ FRANSIZ LİSESİ GEÇİCİ OLARAK KAPANDI

İstanbul’daki Pierre Loti Fransız Lisesi’nin Beyoğlu yerleşkesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Pierre Loti Fransız Lisesi’nin velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.