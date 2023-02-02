İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı: 'Terör saldırısı riski yüksek...'

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:21

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:31

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu.

Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği görüldü.

Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

'BATILI HEDEFLERE YÖNELİK ARTAN TEHDİT...'

Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.

'İSTANBUL'DA TERÖR SALDIRISI RİSKİ YÜKSEK!'

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.