Süleymaniye'de peş peşe patlamalar: Ayrılıkçı grubun karargahı hedef alındı

El Cezire tarafından doğrulanan görüntüler, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde farklı bölgelerde patlamalar meydana geldiğini gösteriyor.

Yerel medyaya göre, en az dört patlama Arabat, Zarkuiz ve Surdash yakınlarında duyuldu. Saldırılar, İran'a muhalif ayrılıkçı İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) karargahını hedef aldı.

Olayın sorumlusu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Güvenlik yetkilileri, saldırının kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırılar, İran’ın Irak sınırında “terörist hareketler” konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.

Daha önce bazı raporlar, ABD’nin Kürt gruplarla temasa geçerek Tahran’a karşı isyanı kışkırtmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

İran, söz konusu Kürt silahlı grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu yapıların Batılı ülkeler ile İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

Bu gruplar ise yıllardır İran’ın batı ve kuzeybatısındaki Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün Irak’ın kuzeyindeki İran karşıtı silahlı grupların üs ve karargâhlarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.