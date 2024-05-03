Sunak'a büyük darbe: İngiltere'de siyasi denge değişti!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:17

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:17

Dün yapılan seçimlerde parlamento koltuğunu İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi kazandı. Böylece Başbakan Rishi Sunak, ulusal seçimler öncesinde önemli bir yenilgi almış oldu.

İşçi Partisi'nin Blackpool South'daki zaferinin ardından anketler, iktidarın İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a geçebileceğini ve muhafazakarların 14 yıllık görev süresinin sona erebileceğini gösteriyor.

Perşembe günü seçmenler İngiltere genelinde 2,000'den fazla yerel yönetim seçimine katıldı ve Londra da dahil olmak üzere birçok önemli şehir, belediye başkanlarını seçti.

ANKETLER İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ İŞARET EDİYOR

Blackpool South'daki ara seçim, muhafazakar bir milletvekilinin lobicilik skandalı nedeniyle istifa etmesinin ardından gerçekleşti. İşçi Partisi'nden Chris Webb Muhafazakar adayı geride bırakarak seçimden zaferle çıktı. Anket uzmanı John Curtice'e göre, İşçi Partisi'ne doğru %26'lık bu değişim, savaş sonrası ara seçim tarihindeki en önemli değişimlerden birini temsil ediyor.

Blackpool zaferinin önemini vurgulayan Starmer, "Bu, seçmenlerin Rishi Sunak'ın muhafazakarlarına doğrudan bir mesaj gönderme şansına sahip olduğu tek yarışmaydı ve bu mesaj ezici bir çoğunlukla değişim yönünde bir oydu" dedi.

Genel tabloya bakıldığında muhafazakârlar, ulusal seçim anketlerinin çoğunda İşçi Partisi'nin yaklaşık yüzde 20 puan gerisinde yer alıyor. Curtice, ilk sonuçlara göre muhafazakârların son kırk yılın en kötü yerel seçim sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ve bunun da yaklaşan ulusal seçimlerde olası bir yenilgiye zemin hazırlayacağını belirtti.

Ancak muhafazakârlar, İşçi Partisi'nin ana hedeflerinden biri olan güneydoğu konseyinin kontrolünü ellerinde tuttu. Muhafazakâr bir sözcü zor bir gece geçirdiklerini kabul etmekle birlikte Starmer'a yönelik yaygın desteğin eksikliğine dikkat çekti.

Mevcut İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın da Londra'da bir dönem daha görev yapması ve sonuçların bugün kesinleşmesi bekleniyor.