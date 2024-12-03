Süpermarketi yağmalayan ayı, yakalanarak öldürüldü

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:07

Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir süpermarkette adeta terör estiren başıboş bir ayı, 2 Aralık'ta sona eren iki günlük bir kovalamacanın ardından yakalanarak öldürüldü.

Ayının, süpermarketteki bir çalışana saldırdığı ve yaklaşık 48 saat boyunca yetkililerden kaçmadan önce mağazanın et reyonunu yağmaladığı kaydedildi.

Akita'daki süpermarkete 30 Kasım günü erken saatlerde giren ayının, 47 yaşındaki bir erkek çalışana saldırararak çalışanı yaraladığı aktarıldı.

AFP'ye konuşan bir polis sözcüsü, adamın kafasındaki yaraya ilişkin, “doktorun söylediğine göre dikişleri alındıktan sonra iyileşmesi en az bir hafta sürecek” dedi.

Saat erken olduğu ve müşteri olmadığı için ayı dükkânda serbestçe dolaşıyordu. Ortadan kaybolmadan önce et stoğunu yağmaladı.

Güvenlik güçleri tarafından, ayının izini sürmek ve yakalamak için hemen bir operasyon başlatıldı. Kyodo News'in haberine göre, kamera donanımlı bir drone kullanılmasına rağmen arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Ayı, 2 Aralık günü sabah saatlerinde, kendisi için kurulan iki tuzaktan birindeki sensörü tetiklediğinde büyük bir ilerleme kaydedildi. Bal, elma ve ekmekle yemlenen tuzaklar, ayının en sonunda yakalandığı arka depo alanına yerleştirilmişti.

Yaklaşık bir metre uzunluğundaki ayının, yakalandıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.