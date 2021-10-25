Süreç başladı... EMA’dan koronavirüs ilacı kararı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:38

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Merck'in geliştirdiği koronavirüs ilacının inceleme sürecinin başladığını açıkladı.

Merck'ten yapılan açıklamada, EMA'nın hap için 'gerçek zamanlı' inceleme yapacağı, yani gereken tüm veriler elde edilip resmi başvuru yapılmasını bekleyemeyerek, hâlâ devam eden denemelerin sonuçlarını geldikçe inceleyeceği belirtildi.

AFP’nin haberinde, Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 'EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), yetişkinlerde Covid-19 tedavisi için söz konusu ilacın incelemesine başladı' ifadelerine yer verildi.

Daha önce yapılan açıklamada, koronavirüs ilacının virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm oranlarını düşürdüğü belirtilmişti.