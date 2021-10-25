Süreç başladı... EMA’dan koronavirüs ilacı kararı
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Merck firması tarafından geliştirilen Covid-19 hapı için onay sürecini başlattığını duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Merck'in geliştirdiği koronavirüs ilacının inceleme sürecinin başladığını açıkladı.
Merck'ten yapılan açıklamada, EMA'nın hap için 'gerçek zamanlı' inceleme yapacağı, yani gereken tüm veriler elde edilip resmi başvuru yapılmasını bekleyemeyerek, hâlâ devam eden denemelerin sonuçlarını geldikçe inceleyeceği belirtildi.
AFP’nin haberinde, Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 'EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), yetişkinlerde Covid-19 tedavisi için söz konusu ilacın incelemesine başladı' ifadelerine yer verildi.
Daha önce yapılan açıklamada, koronavirüs ilacının virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm oranlarını düşürdüğü belirtilmişti.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- MEB'den yeni uygulama
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.85 seviyesine çıktı
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!