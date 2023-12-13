Süresi uzatılmıştı: İklim Zirvesi'nde anlaşma sağlandı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:25

Zirve’ye ev sahipliği yapan BAE’nin Dubai kentinde ülke liderinin ve dünya çapında yüzlerce temsilcinin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28) tarihi bir adım atıldı. Zirvede fosil yakıtlardan uzaklaşılması konusundaki anlaşma taslağında uzun süren müzakereler sonucunda bugün uzlaşı sağlandı. COP28 Başkanı Sultan El Cabir, yaklaşık 200 ülkeden bakanların fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapan anlaşma metnini kabul ettiğini duyurdu.

BAE tarafından yayınlanan anlaşmanın taslağına göre ülkeler enerji sistemlerindeki fosil yakıtlardan adil, sistemli ve eşitlikçi bir şekilde uzaklaşılması, bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için bu kritik on yılda eylemlerin hızlandırılması çağrısı yapıyor. Anlaşma metninde ayrıca, kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılması yönündeki çabaların hızlandırılması ve 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak 3 katına çıkarılması, ortalama yıllık enerji verimliliği oranının ise iki katına çıkarılması yönünde çağrıda bulunuldu.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR İLK”

Zirvenin resmi sayfasında yapılan açıklamada dünya çapında bir ilk gerçekleştirildiği belirtilerek, “Tüm fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik benzeri görülmemiş BAE Mutabakatı, ekonomilerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir model değişikliği sağlıyor” ifadesi kullanıldı. BAE Mutabakatının insanlar ve gezegen için öneminin vurgulandığı açıklamada, yenilenebilir enerjiyi üç katına, enerji verimliliğinin ise iki katına çıkarılmasının küresel bir hedef olduğu kaydedildi.

SÜRESİ UZATILMIŞTI

Konferansın başkanı Sultan Ahmet El Cebir’in sunduğu 21 sayfalık taslakta yalnızca, "Fosil enerji yakıtlarının kullanımı ve çıkarılmasının azaltılmasına" ilişkin bir taahhüde yer verilmesine Batılı müzakereciler tepki göstermiş ve sonuç bildirgesi taslağı üzerinde anlaşma sağlayamaması nedeniyle süresi uzatılmıştı.

