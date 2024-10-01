İsrail, Suriye'yi vurdu: Havalimanı ve radar sistemlerini hedef aldı

İsrail, Suriye’nin güneyindeki Sule Havalimanı ile Beşşar Esed yönetiminin hava savunma radar sistemlerine saldırı düzenledi.

İsrail, Suriye'yi vurdu: Havalimanı ve radar sistemlerini hedef aldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:42

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri bugün Suveyda ilindeki Sule Havalimanı ile Dera ilindeki 79. Hava Savunma Taburunda bulunan radar sistemlerine hava saldırısı yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıya uğrayan bölgelerde Suriye ordusuyla Hizbullah unsurları yer alıyor.

İsrail, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında en az 4 farklı noktaya saldırı düzenlemişti.

İsrail ve Suriye yönetimi tarafından saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #israil #suriye

İlgili Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

İsrail, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler