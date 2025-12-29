Suriye’de ‘federalizm’ protestoları çatışmaya dönüştü

Suriye’nin Lazkiye kentinde pazar günü düzenlenen protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında en az üç kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Ülkede, eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçen yıl iktidardan devrilmesinin ardından mezhepsel gerilimler sık sık şiddete dönüşüyor.

Reuters’a göre binlerce Alevi protestocu, Lazkiye kentindeki Azhari Meydanı’nda toplanarak ademi merkeziyetçi bir siyasi sistem talep etti ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Gösterinin başlamasından yaklaşık iki saat sonra, kimliği belirsiz bir noktadan silah sesleri duyuldu. Olay yerinde bulunan Reuters muhabiri, silah seslerinin ardından güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığını ve protestonun kısa sürede kaosa sürüklendiğini aktardı.

YARALILAR KUCAKTA TAŞINDI

Silah sesleriyle birlikte panik yaşanırken, protestocuların yaralıları yürüyerek ve kucaklarında alandan uzaklaştırdığı görüldü.

Lazkiye medya ofisinin yazılı açıklamasında, üç kişinin öldüğü, 40’tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Ancak can kayıplarının yalnızca Azhari Meydanı’nda mı yoksa aynı gün farklı kentlerde düzenlenen protestolarda mı yaşandığı netlik kazanmadı.

Suriye devlet ajansı SANA’ya konuşan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastanelere ulaştırılan yaralılar arasında kesici aletler, taşlar ve ateşli silahlarla yaralananların bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, protestolar sırasında iki ambulansın saldırıya uğrayarak kullanılamaz hale geldiği, buna rağmen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahaleyi sürdürdüğü belirtildi.

“ESKİ REJİM KALINTILARI ATEŞ AÇTI”

Protestolar, Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Ghazal Ghazal tarafından organize edildi. Kasım ayında düzenlenen benzer bir protesto, yeni hükümeti destekleyen karşıt bir gösteriyle karşı karşıya gelmiş, güvenlik güçleri her iki grubu da silah kullanarak dağıtmıştı.

Lazkiye İl İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada, “eski rejim kalıntılarına bağlı bazı silahlı unsurların” Ghazal Ghazal’ın çağrısıyla düzenlenen protestolara katıldığını ve Lazkiye ile Ceble’de güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.

El-Ahmed, saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını, özel görev araçları ve polis araçlarının tahrip edildiğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, bazı hareketlerin barışçıl karakterlerinden saptığını, bu da güvenlik unsurlarına yönelik saldırılara yol açtığını ve unsurları hedef almanın yasalarca cezalandırılabilecek bir suç olduğunu açıkladı.

“ORDU, LAZKİYE VE TARTUS'A GİRDİ”

Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya ve İletişim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, orduya bağlı birliklerin zırhlı araçlar ve askeri birlikler eşliğinde Lazkiye ve Tartus kent merkezlerine girdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, “kanun dışı grupların sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının artması” üzerine atıldığı ifade edildi.

Bakanlık, ordunun temel görevinin iç güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde kamu düzenini sağlamak ve kentlerde istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, bölgede yaşayan sivillerin korunmasının öncelik olduğu belirtilirken, askeri birliklerin güvenliği sağlama amaçlı geçici bir konuşlanma gerçekleştirdiği kaydedildi.

“FEDERALİZM İSTİYORUZ”

Göstericiler, “Federalizm istiyoruz” ve “Suriye halkı birdir” sloganları attı.

Protestoculardan Salman Mansour, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Onurumuz ve yaşam hakkımız için buradayız. ABD, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük ülkelerde olduğu gibi siyasi federalizm talep ediyoruz” dedi.

Mansour, “Topraklarımızda öldürüldükten sonra yaşama hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir başka protestocu Nisreen Khazem ise, “Onurumuz için federalizm talep etmeyi sürdüreceğiz. Bizi birbirimizden nefret ediyormuşuz gibi gösteriyorlar, bu doğru değil” dedi.

PROTESTOLAR HANGİ BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİ?

Ceble kentindeki Ezheri Kavşağı’nda toplanan onlarca kişi, protestoların barışçıl olduğunu vurgulayan pankartlar taşıdı. Göstericiler, eski rejim döneminden kalan tutukluların serbest bırakılmasını, yerinden yönetim ve federal sistemin uygulanmasını talep etti.

Ceble’de Ulusal Hastane Kavşağı çevresinde düzenlenen başka bir gösteride ise hükümet yanlısı gruplarla sözlü ve fiziki gerilimler yaşandı. Ceble kırsalında Daliye başta olmak üzere birçok köyde de benzer toplanmalar gerçekleşti. Kardaha kentinde de onlarca kişi protestolara katıldı.

Tartus’ta kent merkezinde onlarca kişi, iç güvenlik güçlerinin koruması altında protesto düzenledi. Banyas ve Şeyh Bedir kasabalarında da benzer gösteriler yapıldı.

Ayrıca Hama’nın batı kırsalında, özellikle Misiyaf ve Ghab Ovası’ndaki köylerde, aynı taleplerle protestolar gerçekleştirildi.

Mart ayında, Esad’a bağlı unsurların başarısız bir ayaklanmasının ardından hükümet yanlısı güçlerin misilleme saldırılarında binden fazla Alevi’nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Geçen hafta ise Lazkiye’ye yakın Humus kentindeki bir Alevi camisinde patlayan bomba sonucu sekiz kişi hayatını kaybetmişti.