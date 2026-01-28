Suriye'de kadınlara 'makyaj yasağı!'

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Aralık 2025'te devrilmesinin ardından başkent Şam'da kontrolü cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü almıştı. Ardından Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı sahil bölgesinde binlerce kişinin yaşamına mal olan büyük kitle katliamları yaşanmıştı.

Örgüt, o günden bugüne, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere Batı kamuoyuna ılımlı mesajlar veriyor. Dünya çapında, örgütün makul bireylerden oluştuğuna dair bir algı inşa edilmeye çalışılıyor.

Örgüt son kararıyla, Batı'da yürütülen tüm bu imaj tasarımı ve halkla ilişkiler kampanyası karşısında gerçek yüzünü gösterdi ve Alevilerin yoğun şekilde yaşadığı Lazkiye'de yayımlanan bir devlet kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara 'makyaj yasağı' getirildi.

Haberin yer aldığı sosyal medya iletilerinde, konuya ilişkin pek çok tartışma yapıldığı ve tepki gösterildiği görüldü.

İşte, o belge...

Suriye Arap Cumhuriyeti

Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı

Lazkiye Valiliği

Sayı: 675 / 1 / 17 / 1

Tarih: 7 / 1 / 2026

GENELGE

Lazkiye ilindeki tüm devlet idarelerine, kurumlarına, heyetlerine ve bağlı kuruluşlarına, bölge müdürlüklerine ve idari birimlere (şehirler – beldeler – belediyeler)

Tüm çalışanların, resmî mesai saatleri içerisinde mekânlarda makyaj yapmaması / makyajlı bulunmaması hususunda kesin şekilde uyarılması gerekmektedir.

Bu talimata aykırı davrananlar, hukuki soruşturma ve yasal takibat kapsamında sorumluluk altına girecektir.

Bilgi ve denetim amacıyla yayımlanmıştır.

Lazkiye’de düzenlenmiştir:

Tarih: 6 / 1 / 2026

Sayı: 1447 / 1

Lazkiye Valisi

Muhammed Ahmed Osman