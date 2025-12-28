Suriye’deki protestolarda can kaybı! 3 ölü, 57 yaralı

Suriye’nin Lazkiye ve Tartus illerinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda şiddet olayları yaşandı. Emniyet güçleri ile çeşitli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı.

Tartus Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baniyas ilçesine bağlı El-Anaza bölgesindeki emniyet birimine kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü ise kentteki gerginlikler sonucu 55’ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, protestoların yurt dışında yaşayan Suriyeli Alevi din adamı Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendiğini belirtti. El-Ahmed, gösteriler sırasında devrik lider Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını öne sürerek, “Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır” dedi.