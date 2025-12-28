Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suriye’deki protestolarda can kaybı! 3 ölü, 57 yaralı

Suriye’deki protestolarda can kaybı! 3 ölü, 57 yaralı

28.12.2025 18:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Suriye’deki protestolarda can kaybı! 3 ölü, 57 yaralı

Suriye’nin sahil kentleri Lazkiye ve Tartus’ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Çatışmalarda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, en az 57 kişi yaralandı.

Suriye’nin Lazkiye ve Tartus illerinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda şiddet olayları yaşandı. Emniyet güçleri ile çeşitli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı.

Tartus Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baniyas ilçesine bağlı El-Anaza bölgesindeki emniyet birimine kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü ise kentteki gerginlikler sonucu 55’ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, protestoların yurt dışında yaşayan Suriyeli Alevi din adamı Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendiğini belirtti. El-Ahmed, gösteriler sırasında devrik lider Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını öne sürerek, “Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır” dedi.

İlgili Konular: #Alevi #suriye #Protesto