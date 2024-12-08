Mazlum Abdi'den 'Suriye' açıklaması: Tarihi anları yaşıyoruz
Terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yöneticisi "Şahin Cilo" ya da "Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesini ilişkin, "Şam'daki otoriter rejimin çöküşüne tanık olduğumuz Suriye'de tarihi anları yaşıyoruz" dedi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yöneticisi "Şahin Cilo" ya da "Mazlum Kobani" kod adlarıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'ın cihatçı silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Şam’ın düşmesini "tarihi bir gün" olarak belirten terörist Abdi, "Şam'daki otoriter rejimin çöküşüne tanık olduğumuz Suriye'de tarihi anları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Abdi, "Bu değişiklik, tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, demokrasi ve adalete dayalı yeni bir Suriye'nin inşası için bir fırsattır" diye ekledi.
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