Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler

Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:31

Güncelleme: 08.12.2024 - 13:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.

Fidan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin Doha’da açıklamalarda bulundu.

"Bu sabah itibarıyla Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını" kaydeden Fidan, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslarası toplumu, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor" dedi.

"Yeni idarenin düzeni bir şekilde kurgulanması lazım. Kapsayıcılık ilkesi hiçbir zaman taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Hiçbir zaman bir intikam hedefi güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı" diyen Fidan şunları söyledi:

"Devlet kurumları Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi. Halkın yarısı yerinden edildi. Göç akımlarına neden oldu. Komşu ülkelerde ve Avrupa’da baskı oluştu."

"ÜLKESİNİ TERK EDEN SURİYELİLER, ARTIK DÖNEBİLİR"

"Türkiye'nin, Suriye’nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem verdiğini" belirten Fidan, "Türkiye, aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler" diye konuştu.

"ESAD MUHTEMELEN SURİYE DIŞINDADIR"

Beşar Esad'ın ortadan kaybolmasına yönelik haberleri değerlendiren Fidan, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli. Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz" dedi.

Fidan "Sayın cumhurbaşkanımız son birkaç aydır Esad’a ulaşmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Biz Suriye’deki sorunları yakından biliyoruz. Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk. Onlarla son günlerde herhangi bir temasımız olmadı" diye konuştu.