Suriye: 'İsrail'in saldırısında 8 asker öldü'

Suriye tarafından yapılan açıklamada İsrail’in, Dera kentinde askeri noktalara düzenlediği hava saldırısında 8 askerin öldüğü belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:46
Suriye: 'İsrail'in saldırısında 8 asker öldü'
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Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in yerel saatle 01.45 sıralarında Golan Tepeleri’nden Dera kenti kırsalındaki askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda 8 askerin öldüğü, 7 askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye topraklarından İsrail’e roket atılmasına karşılık savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldığı ifade edildi.

SURİYE ORDUSUNUN ALTYAPISINI VURDU

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Suriye ordusunun altyapısını ve havan topu rampalarını vurduğu ifade edilmişti.

Dün İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan iki roket nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını, boş araziye düşen iki rokete karşılık bölgenin top atışlarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Yedioth Aharnoth gazetesi de konuya ilişkin haberinde, "Golan Tepeleri'ne atılan iki roketin Suriye'nin Dera bölgesinde bulunan İran milislerince fırlatıldığını" öne sürmüştü.


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