Suriye, Lazkiye Limanı'ndaki hava saldırısı için İsrail'i suçluyor
Suriye askeri kaynakları Sana Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dün gece Akdeniz'de uçan İsrail savaş uçaklarının ülkenin ana limanı Lazkiye'de konteynırların bulunduğu bölgeye saldırı yaptıklarını söyledi. BBC'nin haberine göre, patlamalar yangına neden oldu.
Suriye askeri kaynakları, dün gece Akdeniz'de uçan İsrail savaş uçaklarının ülkedeki Lazkiye Limanı'nda konteynırların bulunduğu bölgeye saldırı yaptığını söyledi. Patlamalar yangına neden oldu.
Suriye askeri kaynaklarının Sana Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, saldırının saat 01.23 sularında ticari kargoların bulunduğu bölüme doğru yapıldığı yer aldı.
Haber ajansı konteynırların bulunduğu bölgede çıkan yangının görüntülerini de yayınladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR) hedefin İran silah kargosu olduğunu ve patlamaların "büyük bir mal kaybına" yol açtığını belirtti.
Dün geceki saldırının İsrail'in bu yılki 27. kez füze saldırı olduğu da eklendi.
Atışların çoğu ülkenin güneybatısında, İran kuvvetleri ve Şii militanlarının merkezine yapılsa da Humus, Hama, Halep ve Ebu Kemal gibi şehirlerde de gerçekleşebiliyor.
Reuters'a konuşan bir kaynak, İsrail'in ilk kez İran'dan gelen çok sayıda kargonun bulunduğu bu limana saldırdığını söyledi.
İsrail ordusu ise açıklama yapmadı.
Suriye'de devam eden iç savaş boyunca İran'ın "askeri tahkimatını" sona erdirmek, İran silahlarının Lübnan Hizbullah'ına ve diğer Şii militanlarına gönderilmesini engellemek için yüzlerce kez saldırı düzenlenmişti.
Suriye'de İran'la aynı hedefi paylaşan Rusya, bölge yakınlarında bir havalimanını kontrol etmesine karşın İran bağlantılı hedeflere yapılan İsrail saldırılarına karışmıyor.
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