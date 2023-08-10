Suriye lideri Esad'dan Erdoğan'a sert sözler: 'Neden görüşeyim, bir şeyler içmek için mi?'

Suriye lideri Beşar Esad'ın, Sky News Arabia'ya verdiği röportajın tamamı yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert sözler söyleyen Esad'ın, "Erdoğan ile neden bulaşalım, bir şeyler içmek için mi?" ifadesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:13
Suriye lideri Esad'dan Erdoğan'a sert sözler: 'Neden görüşeyim, bir şeyler içmek için mi?'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "Onun istediği şartlarda görüşmeyeceğim" açıklamasında bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Sky News Arabia'ya verdiği röportajın tamamı yayımlandı. 

Türkiye'yi eleştirerek, Suriye'deki yaşanan şiddetin artmasından Ankara'yı sorumlu tutan Esad, "Suriye'deki terörizm Türkiye'den kaynaklanıyor" ifadesinde bulundu. 

Esad, Erdoğan'ın "Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" açıklamalarına karşılık olarak "Amacımız Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi, Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki işgalini meşrulaştırmak. Erdoğan'ın koşulları altında bir görüşme gerçekleşemez" açıklamasında bulundu. 

Esad, Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda Erdoğan ile görüşeceği söylentilerine "Ben ve Erdoğan neden buluşalım? Meşrubat içmek için mi?" cevabını verdi. 

Esad ayrıca, Birleşmiş Milletler ile Suriye'ye geri dönüş projelerinin görüşülmeye başlandığını da belirtti.


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