Suriye lideri Esad: Erdoğan ile onun koşulları altında görüşmem

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:01

Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi başlıklara da değindi.

Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

Esad, daha önce yaptığı birçok açıklamada, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını dile getirmiş ve Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.

Erdoğan ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.