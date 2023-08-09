Suriye lideri Esad: Erdoğan ile onun koşulları altında görüşmem

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söyledi. Esad, Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide "Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında olamaz" dedi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:00
Suriye lideri Esad: Erdoğan ile onun koşulları altında görüşmem
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Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi başlıklara da değindi.

Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

Esad, daha önce yaptığı birçok açıklamada, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını dile getirmiş ve Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.

Erdoğan ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" demişti.


BBC Türkçe
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