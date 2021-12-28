Suriye medyası: İsrail, Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenledi

28 Aralık 2021 Salı, 13:10

Reuters Hava saldırısının ardından limanda yangın çıktı

Suriye medyası, İsrail'in günün ilk saatlerinde Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, İsrail'in limandaki konteyner deposuna saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu yangın çıktığını ve büyük bir maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Reuters haber ajansına göre, Suriye devlet kanalı El İhbariye, liman etrafındaki bazı konutların, bir hastanenin ve birkaç dükkanın da hasar gördüğünü duyurdu.

Lazkiye Limanı'na 20 kilometre mesafede Rusya'ya ait bir hava üssü bulunuyor.

Reuters Saldırıda çok sayıda konteyner hasar gördü

İsrail ordusu ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan bir İsrail ordusu sözcüsü, "Biz yabancı basının haberleri hakkında yorum yapmayız" dedi.

Suriye, Aralık ayı başında da İsrail'in benzer bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, 2011'de Suriye'de çatışmalar başladığından beri, zaman zaman İran destekli güçlere ve Hizbullah'a hava saldırıları düzenliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre bunların en büyüğü, Ocak ayında Suriye'nin güneyinde düzenlenen ve 57 kişinin öldüğü saldırıydı. Saldırı, Suriye ordusu ve müttefiklerine yönelik olarak düzenlenmişti.

Reuters Çevredeki bir otel de saldırıda hasar gördü

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İsrail bu yıl Suriye'de 30 civarında saldırı düzenledi, saldırılarda 125 militan ve 5 sivil öldü.

Gözlemevi'ne göre İsrail'in 7 Aralık'taki hava saldırısı da İran'dan gönderilen silahlara yönelikti.

O saldırıdan sonra da ölü veya yaralı olduğuna dair bir bilgi paylaşılmamıştı.