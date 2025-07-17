Suriye güçleri, Süveyda kentinden tamamıyla çekildi

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde tansiyonun yüksek seyrettiği günlerin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. AA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı son bilgilere göre, HTŞ'nin kontrolündeki Suriye güçleri kentten tamamen çekilirken, kontrol Dürzi silahlı gruplara geçti. Bölgedeki AA ekibi, taraflar arasında varılan ateşkesin ardından şehirde genel bir sükûnetin hakim olduğunu bildirdi.

Son olarak, Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla kentte ateşkes sağlanmıştı. Ordu birliklerinin kentten ayrılması AA tarafından görüntülenmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz’da bir Dürzî seyyar satıcının Bedevî aşiret üyeleri tarafından darbedilmesi ve soyulması üzerine başlayan kriz, kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü. Misilleme ve adam kaçırmalarla tırmanan gerilim, 13 Temmuz’da Süveyda kentinin çeşitli mahallelerine yayılan ağır silahlı çatışmalara evrildi. Suriye ordusu 14 Temmuz’da müdahale etti, ancak Dürzî gruplar birçok bölgede orduya direndi. Resmî verilere göre yüzlerce kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Bu süreçte İsrail, Dürzî sivillere yönelik tehditleri gerekçe göstererek 15–16 Temmuz’da Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi. Son olarak İsrail, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhını İHA’larla vurdu. İsrail, operasyonlarının süreceğini açıklarken, Suriye ordusu ise bugün itibarıyla Süveyda’dan tamamen çekildi. Kentin kontrolü fiilen Dürzî güçlere geçmiş durumda.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail’in Suriye’de yaptığı hava saldırılarını 'sabotaj' ve bölge istikrarını tehdit eden adımlar olarak nitelendirdi; bu durumu, İsrail'e istihbarat kanalıyla ilettiklerini belirterek, saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.