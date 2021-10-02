Suriye ordusundan İdlib’e bombardıman

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Moskova destekli Suriye ordusunun İdlib’e yönelik dünkü bombardımanında, AA’nın haberine göre sivillerin sığındığı bir kamp hedef oldu. Saldırıda, bir kadın yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Haberde Suriye ordusunun İdlib’in Cisir Suğur ilçesiyle, Kalıb Loze, Miryan, Katrun, İhsim, Um er Riş ve Betinte köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldığı belirtildi. Habere göre uçak gözlemevi de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Lazkiye’deki Rusya’ya ait Hmeymim Üssü’nden kalkan iki Rus savaş uçağının, Hama’nın batı kırsalındaki Ziyara köyüne sekiz hava saldırısı düzenlediği” bilgisini paylaştı.

Soçi zirvesinin ardından taraflardan Suriye’de cihatçı grupların, muhaliflerin etkin olduğu son büyük vilayet İdlib’e yönelik daha önce varılan uzlaşılara bağlılık mesajı verilmişti. Moskova’dan, (İdlib’e ilişkin) daha önce varılmış anlaşmalara tarafların bağlı oldukları teyit edildi. Söz konusu anlaşmaların, terörist bileşenlerin İdlib’den çıkarılmasına dair maddesinin uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı” açıklaması gündeme yansımıştı.

ABD, İHA İLE VURDU

ABD’li Fox News kanalı ise İdlib’de üst düzey El Kaide lideri Selim Ebu Ahmed’in 20 Eylül’de Amerikan ordusunun düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Ahmed’in, El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğu öne sürüldü. Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşandığına ilişkin bilgi olmadığını açıkladı.

Öte yandan Medya Günlüğü’nün haberinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayımlanan “60 Minut” (60 Dakika) programında Türkiye’nin, Ukrayna ile arasında Bayraktar TB2 SİHA’ların bakım, onarım ve modernizasyonları anlaşması nedeniyle Ankara’nın “ikiyüzlülük”le suçlandığı aktarıldı. Habere göre, sunucu Olga Skabeyeva, Soçi zirvesi ile aynı saatlerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili anlaşmayı gündeme getirerek “Bu gelişme Erdoğan’ı karakterize ediyor. Erdoğan’ın yaptığı ikiyüzlülük, gösteriş ve tuhaf. Putin ile görüşmenin ardından Donbass için yıkıcı bir anlaşmaya imza atıldı” dedi. Program konuğu yönetmen Karen Şahnazarov’un ise “Erdoğan’ın ulusal çıkarları bağlamında hareket ettiği, aynı zamanda ek S-400 füze sistemi almak için Rusya ile anlaşmaya hazırlandığı, iki ülke arasında şeffaf ekonomi, siyasi ilişkiler bulunduğu” ifadeleri aktarıldı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.