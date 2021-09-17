CHP’li Erdoğan Toprak, İdlib’deki son durumu değerlendirdi

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İdlib’deki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İdlib’de üç askerin şehit olduğu saldırıyı Ensar Ebubekir el Sıddık Tugayı adlı, El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen cihatçı bir örgütün üstlendiğini ancak iktidarın bunu net olarak açıklamadığına dikkat çekti. İktidarın, bölgede radikallerle-ılımlı muhalifleri ayrıştırmak ve radikalleri uzaklaştırmak üzere Astana ve Soçi mutabakatlarında taahhütte bulunduğunu ancak bu taahhüdün yerine getirilmediğini aktaran Toprak, “Aslında İdlib’i güvenli hale getirme sorumluluğunu üstlenen iktidar, bir anlamda TSK’yi buradaki cihatçı örgütlerin, cihatçı bataklığın hamiliği, kalkanı pozisyonuna getirdi. Son saldırıyı üstlenen örgüt, M4 yolunun açılmasını, güvenliğinin sağlanmasını sabote etmeye çalışıyor” diye konuştu.

Rusya ve Suriye’nin, zaman zaman hava saldırıları ile HTŞ ve diğer örgütleri vurduğunu ve “TSK gözetim noktalarının yakınlarına yapılan hava bombardımanları ile Türkiye’ye, daha büyük bir İdlib operasyonunun sinyalinin verildiğini” kaydeden Toprak, Suriye ordusunun her an Rusya’nın hava desteğiyle İdlib operasyonunu başlatabileceğini belirtti. Toprak, Türkiye ile Suriye arasında “özellikle Soçi Mutabakatı koşulları çerçevesinde çok ciddi bir anlaşmazlık olduğunun apaçık görüldüğünü” aktararak şunları kaydetti:

“İktidar, bir yandan İdlib’deki cihatçı yapıyı kontrol etmeye çalışıyor, diğer yandan da Suriye ordusu ve Rusya saldırırsa, nüfusu beş milyona varan İdlib’den gelecek bir göç dalgasının yaratacağı sorunların endişesini taşıyor. Mehmetçik daha ne kadar Esad güçleri ve Rusya’ya karşı cihatçılara kalkan olacak? Bu, yanlış, ağır ve sorunlu, Türkiye’yi her geçen gün daha çok batağa çeken, sürdürülemez bir politika. Askerlerimiz her gün ne için, kimin için şehit oluyor? İktidar bunun cevabını ve gerekçesini millete anlatmak zorunda.”

Bir süredir ABD ve Rusya arasında Suriye’de işbirliğine yönelik adımlar gözlendiğini, “ABD’nin Suriye’de de inisiyatifi büyük ölçüde Rusya’ya bırakma izleniminin güçlendiğini” kaydeden Toprak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye topraklarındaki tüm yabancı ülke askerlerin çekilme çağrısının Türkiye’ye mesaj olduğunu vurguladı. Toprak, “Putin, ‘Suriye’den artık çekilin’ diyor iktidara. İktidar ise hâlâ Gaziantep’te kimi temsil ettiği meçhul Geçici Ulusal Mutabakat hükümetiyle müzakerede bulunuyor. Taliban ile bile görüşmeye, masaya oturmaya hazırlar ama Esad ile görüşmekten kaçıyorlar. Yapılacak tek şey, Şam yönetimi ile derhal normalleşmenin temin edilmesi” dedi.