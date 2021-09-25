Rusya'dan Türkiye’ye İdlib eleştirisi: Uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 23:41

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, ABD'nin “alelacele” geri çekilmesinin ardından geride kalan çok sayıda silahın yıkıcı amaçlarla kullanılmamasını ümit ettiklerini söyledi.

Taliban ile iletişimde olduklarını ve Taliban'ın kapsayıcı hükümet konusunda verdiği sözleri yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, “Şu anda Taliban'ın uluslararası tanınması masada değil” dedi.

ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE ''İDLİB'' ELE ALINACAK



Lavrov, AA muhabirinin Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, ‘neden saldırılarını artırdığı’ ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:

“İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor.”

Lavrov, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede İdlib konusunun ele alınacağını söyledi.

'FIRAT’IN DOĞUSU İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR'

ABD ile Fırat'ın doğusu konusunda ise periyodik bir şekilde temaslarını sürdürdüklerini belirten Lavrov, ABD'nin el Tanf ve Rukban bölgelerindeki varlığının ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD ile gerginliği azaltma mekanizması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, bu mekanizmanın işe yaradığını belirtti.

Lavrov, kesintiye uğrayan İran nükleer görüşmelerinin tekrar başlaması içinse ABD'ye "daha aktif bir tutum sergilemesi" çağrısı yaptı.

'SURİYE’DE BM KARARINA UYGUN OLARAK GÜÇ KULLANIYORUZ'

Öte yandan Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Suriye'de, bu ülkenin topraklarında tavizsiz bir şekilde terörle mücadeleye karar veren BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında yer alan taleplere uygun olarak güç kullanıyoruz” diye konuştu.

Rus bakan, “Rusya, teröristlerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden yaptığı saldırılara tahammül etmeyecek” dedi.