Suriye: Rus devriyeleri İsrail’in müdahalesini önleyebilir

Suriye hükümetinin, Rus ordusundan ülkenin güney vilayetlerinde askeri devriyeleri yeniden başlatmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Rus Kommersant gazetesine konuşan bir kaynağa göre, Şam yönetimi bu devriyelerin İsrail’in bölgeye yönelik ihlallerini azaltabileceğine inanıyor.

Habere göre talep, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin resmi ziyareti sırasında Moskova’daki Suriye diasporasıyla yaptığı görüşmede gündeme geldi.

Kaynak, Şam’ın Rusya’dan, tıpkı eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hükümeti düşmeden önce olduğu gibi, İsrail sınırındaki bölgelerde askeri polis devriyelerine dönmesini istediğini aktardı.

Kaynak, “Rusya’nın eski pozisyonlarına dönmesi, İsrail’in Suriye iç işlerine müdahalesini önleyebilir” dedi.

İSRAİL'İN GÜNEYDEKİ VARLIĞI GENİŞLİYOR

Esad hükümetinin geçen yıl devrilmesinden bu yana İsrail güçleri, Suriye’nin güneyinde geniş çaplı bir işgal alanı oluşturdu.

İşgal güçleri, bölgede düzenli baskınlar ve operasyonlar yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, güneyin tamamen askerden arındırılmasını ve Dürzi azınlığın korunmasını istediğini belirtiyor.

Geçen ay İsrail, Şam’daki Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef aldı. Bu saldırılar, hükümet güçleri ile Dürzi militanlar arasındaki çatışmaların ortasında gerçekleşti. Yıl başından beri süren Suriye–İsrail müzakereleri, saldırıların ardından kısa bir duraklamadan sonra yeniden başladı.

Şam yönetimi, defalarca İsrail’e yönelik bir tehdit oluşturmak istemediğini açıkladı. Rusya ile yapılan görüşmelerde ise askeri varlığın sürdürülmesi dahil çeşitli konular ele alındı.

MOSKOVA-ŞAM İLİŞKİLERİ

Rusya, eski Suriye hükümetinin en büyük destekçilerindendi ve Aralık ayında Esad yönetimini deviren yeni Suriye ordusunun bir parçası olan birçok grubu geçmişte hedef almıştı. Buna eski El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) da dahil.

Geçmişteki düşmanlığa rağmen, Moskova ile yeni Suriye devleti arasında ilişkiler dostane seyrediyor. Rus ordusu hâlâ ülkede üslerini koruyor ve yılın başında Moskova’dan Şam’a nakit para sevkıyatı yapıldığı iddia edilmişti.