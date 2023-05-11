Suriye: Türk askerleri çekilmeden bir sonuca ulaşamayacağız

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:16

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:58

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla dün Moskova'da Suriye konulu dörtlü toplantı düzenlendi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Suriye'nin asıl hedefinin, "Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere kendi topraklarındaki yasadışı askeri varlığı her şekilde sona erdirmek" olduğunu vurgulayarak, "bu konuda ilerleme kaydedilmeden gerçek bir sonuca ulaşılamayacağını" kaydetti.

Mikdad, Suriye'nin, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterildiği taktirde, diyalog ve tartışmanın istenen hedeflere ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inandığını, bunun sonucunda açık ve yapıcı bir tavır sergilemeye hazır olduklarını belirtti.

Mikdad, "Diğer ülkelerle ilişkilerimizde elbette geçmişin sayfasını çevirmek ve geleceğe bakmak istiyoruz, ancak Suriye'nin egemenlik haklarından feragat edilemeyecek veya tehlikeye atılamayacak ulusal çıkarları koruyacak şekilde..." dedi.

"İLERLEME SAĞLANMAZ İSE YERİMİZDE SAYACAĞIZ"

Mikdad, "Bizim için asıl amacın Suriye topraklarındaki yasadışı askeri varlığı ne şekilde olursa olsun sona erdirmek olduğu ve bunun elbette Türk kuvvetlerini de kapsadığı herkes için netleşti. Bu konuda ilerleme kaydedilmeden, yerimizde saymaya devam edeceğiz ve gerçek sonuçlara ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talep etmeye ve ısrar etmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Türk askerlerinin geri çekilmesi durumunda boşluğu terör örgütlerinin dolduracağı ve bunun Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturacağı" sözlerini hatırlatan Mikdad, şunları kaydetti:

"Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, istediğimiz şey açık ve net; Türkiye'den güçlerini Suriye'den çekeceğine dair kamuoyunun onayı ve dolayısıyla bunu organize, koordineli ve mutabık kalınan bir şekilde uygulamaya yönelik pratik adımlardır."

ÖN KOŞULLARI TEK TEK SIRALADI

Mikdad, uluslararası hukuka ve iyi diyalog ilişkilerine uygun ilke ve usullere dayalı yapıcı bir yaklaşıma göre normalleşme sürecinde nasıl ilerleneceğine ilişkin Suriye'nin görüşlerini şu şekilde paylaştı:

1- Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine, özellikle de Suriye'nin iç işlerine karışmamaya tam ve gerçek bağlılık gösterilmesi.

2- Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere tüm yasadışı yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi ve devletin tüm toprakları üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesi gerektiğini kabul edilmesi.

3- Suriye'deki tüm terör ve ayrılıkçı örgütler Suriye ve diğer ülkeler için tehdit oluşturduğundan, tüm bunlarla birlikte mücadele edilmesi. Terör ve ayrılıkçı örgütlerin aldıkları dış desteği durdurmak için ortak eylem ve koordinasyon yollarının tartışılması.

4- Suriye'deki tüm ayrılıkçı projelerin ve gündemlerin, biçimleri ne olursa olsun reddedilmesi.

5- Suriye-Türkiye sınırında, yasadışı tek taraflı adımlar atmak yerine güvenlik kaygılarını ele almanın, sınırları kontrol etmenin ve sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamanın yolu işbirliği ve ortak koordinasyondur.

6- Suriye-Türkiye sınırını kontrol etme, kaçakçılığı önlemeye yönelik önlemler alma ve teröristlerin bu sınırdan sızmasını önleme çalışmaları da dahil olmak üzere her iki ülkenin güvenlik kaygılarını ele almak için ortak koordinasyon çalışmasında bulunulması.

7- Birleşmiş Milletler ve ilgili uzman kurumlarının desteği de dahil olmak üzere Suriyeli mültecilerin Türkiye'den anavatanlarına güvenli ve gönüllü olarak geri gönderilmesinde işbirliği yapmak ve bu geri dönüş için gerekli şartları yerine getirmek için finansman sağlamaktır. Suriye tarafı buna göre kendisine düşen önlemleri almaya hazırdır.

8- Suriye'ye ait olması gereken Suriye petrolünün ve gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesini ve transferini durdurmak için işbirliği yollarını tartışmak.

Mikdad, bu hususların, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve ortak çıkarlarının karşılanması için pratik yönler ve ön koşullar olduğunu açıkladı.