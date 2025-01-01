İsrail, Suriye'deki 'kritik merkeze' yönelik saldırıyı üstlendi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 01.01.2025 - 17:22

İsrail basını, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına inerek, Suriye'nin Hama ilinin Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne 8 Eylül'de saldırı düzenlediğini yazdı.

İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından çıkan haberlerde, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına indiği ve "İranlıların gelişmiş ve hassas silahlar ürettiği merkezi havaya uçurduğu" öne sürüldü.

İsrail jetlerinin Suriye ordu birliklerinin ulaşmasını engellemek için bölgede saldırılar düzenlediği kaydedilirken, İsrail ordusunun Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne yönelik saldırısının amacının "yeraltı merkezlerini" hedef almak olduğu iddia edildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) 8 Eylül tarihli haberine göre, İsrail askerlerinin ve savaş uçaklarının saldırısında 14 kişi ölürken, 43 kişi de yaralandı.

MERKEZİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ

Suriye'deki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi, devrik Baas rejiminin savunma ve stratejik programlarında kilit bir role sahipti. İsrail’in birçok kez hava saldırısına maruz kalan bu merkezin, özellikle füze teknolojisi geliştirdiği iddia edilmekte.

Öte yandan merkez, Suriye’nin askeri kapasitesini artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekte; balistik füze teknolojisi ve konvansiyonel silahların geliştirilmesi, merkezin ana faaliyet alanları arasında yer almaktaydı.

İddialar göre, merkezin faaliyetleri sadece ulusal düzeyle sınırlı değildi. İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle füze teknolojisi ve stratejik projeler konusunda iş birliği yaptığı, aynı zamanda Lübnan’daki Hizbullah gibi müttefik gruplara teknoloji transfer ettiği öne sürülmekteydi.

Uluslararası raporlara göre merkez ayrıca, çift kullanımlı teknolojiler üzerinde çalışmaktaydı. Bu teknolojiler hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılabilmekteydi ve bu durum, askeri faaliyetlerin sivil araştırmalar adı altında yürütülmesine olanak tanımaktaydı. Bu nedenle de İsrail tarafından 'büyük bir tehdit' olarak sınıflandırılmaktaydı.

İsrail makamları merkezin, Hizbullah’a silah ve hassas güdümlü füze teknolojisi sağlaması nedeniyle hedef alındığını açıkladı.