Suriye ve Suudi Arabistan 10 yılın ardından bir araya geldi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:17

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:17

Suriye iç savaşının başladığı günden itibaren Esad bölgede siyasi olarak izole edilmiş durumda, ancak Suudi Arabistan ve Şam'ın müttefiki İran'ın ilişkileri yeniden başlatma kararının ardından bölgesel ilişkiler değişirken geçtiğimiz hafta bir diplomatik hareketlilik yaşandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki on yılı aşkın diplomatik dondurulmuşluğu sona erdirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü" denildi.

Ferhan'ın gerçekleştirdiği ziyaret, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal'ın, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki "krizi sona erdirme çabalarında bir Arap liderliği rolüne sahip olmanın önemi" vurgulandı.