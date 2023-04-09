Suudi Arabistan'dan bir heyet, ateşkesin yeniden başlamasını görüşmek üzere Sana'da

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:02

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan gelen heyet, dün akşam saatlerinde Sana Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'in Suudi heyetinin başında Sana'ya geldiğini bildirdi, ayrıntıya yer vermedi.

Yerel kaynaklar bu heyetten önce Umman'dan bir heyetin Sana'ya geldiğini ve Husilerle ateşkesin yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yapacağını kaydetti.

YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.