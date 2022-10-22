Suriye yönetiminden İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği iddiası
Suriye yönetimi, başkent Şam'da İsrail'in roket saldırı düzenlediğini iddia etti.
Suriye yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Suriye haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini iddia ettiği haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.
Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Suriye, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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