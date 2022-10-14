Suriye’de faaliyet gösteren IŞİD şüphelisine tutuklama

Aydın’da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye’de IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 13:45
Suriye’de faaliyet gösteren IŞİD şüphelisine tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularına yönelik çalışma kapsamında, Suriye’de IŞİD terör örgütünde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.H.'nin, Buharkent ilçesinde olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Evine operasyon düzenlenen M.H., gözaltına alındı. M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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