Suriye’de faaliyet gösteren IŞİD şüphelisine tutuklama
Aydın’da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye’de IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularına yönelik çalışma kapsamında, Suriye’de IŞİD terör örgütünde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.H.'nin, Buharkent ilçesinde olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Evine operasyon düzenlenen M.H., gözaltına alındı. M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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