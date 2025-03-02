Suriye'de anayasa hazırlığı: Komisyonda Türkiye'den öğretim üyesi de var
Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından, geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlamak amacıyla komisyon kuruldu. Komisyonda Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olan Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak da yer aldı.
Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın (Colani) bir bildiri yayımlayarak geçiş süreci için anayasa taslağı hazırlama komisyonu kurduğu duyuruldu.
Bildiride "Suriye halkının hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşa etme arzusundan ve Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarından yola çıkarak, Cumhurbaşkanı bir kararname yayımlayarak geçiş sürecini düzenleyecek anayasal bildirinin taslağını hazırlamak üzere bir uzmanlar komitesi oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.
Buna göre, Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Yaser el Huveish, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. İsmail Halfan, siyaset bilimci Dr. Muhammed Rıza Celhi, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Ahmed Kurbi, yazar, gazeteci ve hukukçu Dr. Behiye Mardini, hukukçu Dr. Rian Kahilan geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlayacak isimler oldu.
Anayasa taslağını hazırlayacak ekipte yer alan Avak'ın Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.
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