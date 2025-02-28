Suriye basını duyurdu: Bilal Erdoğan'dan Şam’a sürpriz ziyaret

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:19

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:27

Suriye medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Şam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Cuma namazını, cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolündeki Suriye yönetiminin temsilcisi Ebu Bekir Colani takma adlı Ahmed el-Şaraa ile birlikte Emevi Camii'nde kıldığını duyurdu.

Şam Valisi Mahir Muhammed Mervan ve hükümet yetkililerin eşlik ettiği Erdoğan'ın heyetinde, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin yer aldı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye resmi ziyaretlerde bulunmuştu.

HTŞ lideri Şaraa ise 4 Şubat'ta Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Suriye merkezli Step News’te yer alan habere göre, Bilal Erdoğan kentteki bazı kutsal mekanları ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Suriye’de yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şam’a bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu olurken, Bilal Erdoğan’ın bu ziyaretinin hedefi ve içeriği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.