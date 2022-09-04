Suriye'de askeri helikopter düştü! 3 pilot öldü
Suriye’nin Hama kentinde Şam yönetimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Suriye’nin Hama kentinde Şam yönetimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti.
Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.
Düşen helikopterin, Suriye ordusuna ait 48 saat içerisinde düşen 2’nci helikopter olması dikkat çekti.
Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.
Video Haberler
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Soylu için harekete geçiliyor
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi