Suriye'de askeri helikopter düştü! 3 pilot öldü

Suriye’nin Hama kentinde Şam yönetimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA
04 Eylül 2022 Pazar, 13:59
Suriye'de askeri helikopter düştü! 3 pilot öldü
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Suriye’nin Hama kentinde Şam yönetimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti.

Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Düşen helikopterin, Suriye ordusuna ait 48 saat içerisinde düşen 2’nci helikopter olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.


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