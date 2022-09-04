Suriye'de askeri helikopter düştü! 3 pilot öldü

04 Eylül 2022 Pazar, 13:59

Suriye’nin Hama kentinde Şam yönetimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti.

Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Düşen helikopterin, Suriye ordusuna ait 48 saat içerisinde düşen 2’nci helikopter olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.