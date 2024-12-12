Suriye’de Baas Partisi’nden kritik karar: Süresiz askıya alındı
Suriye’de Baas Partisi, terör örgütü HTŞ’in yönetimi ele geçirmesinin ardından çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin ardından eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Baas Partisi, bugün çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
Partinin gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Baas Partisi merkez yönetiminin “parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma” kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.
Etiketler: #Beşar Esad #Baas Partisi #suriye
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