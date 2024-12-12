Suriye’de Baas Partisi’nden kritik karar: Süresiz askıya alındı

Suriye’de Baas Partisi, terör örgütü HTŞ’in yönetimi ele geçirmesinin ardından çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Suriye’de Baas Partisi’nden kritik karar: Süresiz askıya alındı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:07

Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin ardından eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Baas Partisi, bugün çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. 

Partinin gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Baas Partisi merkez yönetiminin “parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma” kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.


Etiketler: #Beşar Esad #Baas Partisi #suriye

İlgili Haberler

Suriye'de yaşananlara ilişkin muhalefetten AKP'ye sert tepki! CHP'li Uzgel: 'AKP İsrail'in projesine ortak oldu'

Suriye'de yaşananlara ilişkin muhalefetten AKP'ye sert tepki! CHP'li Uzgel: 'AKP İsrail'in projesine ortak oldu'
Suriyelilerin geri dönüşü İstanbul'da hangi ilçelerde kiraları düşürecek? Uzmanlardan 'Satılık ilanlarına dikkat' uyarısı!

Suriyelilerin geri dönüşü İstanbul'da hangi ilçelerde kiraları düşürecek? Uzmanlardan 'Satılık ilanlarına dikkat' uyarısı!
CHP’den iktidara ‘Suriyeli’ çağrısı: ‘Bir an önce takvim ilan etmelerini bekliyoruz’

CHP’den iktidara ‘Suriyeli’ çağrısı: ‘Bir an önce takvim ilan etmelerini bekliyoruz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler