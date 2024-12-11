Suriyelilerin geri dönüşü İstanbul'da hangi ilçelerde kiraları düşürecek? Uzmanlardan 'Satılık ilanlarına dikkat' uyarısı!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:21

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:21

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan dönüş sürecinde sosyal medya platformlarında artan ‘Suriyeliden satılık’ ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yüksel, İstanbul'daki Suriyeli nüfusun dönmeye başlamasıyla birlikte Avrupa Yakası'nda kiraların yüzde 20-30 arasında düşmesini beklediklerini ifade etti.

İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte geri dönmeye başladı. Bu dönüşler, Türkiye’deki otomobil, ev ve işyeri piyasalarını harekete geçirdi. İstanbul gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı şehirlerde ilan sitelerinde ‘acil satılık’, ‘Suriyeliden satılık’ ve ‘acil kelepir’ gibi başlıklarla çok sayıda ilan görünmeye başladı. CNBC-e'ye konuşan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, bu ilanlardaki dolandırıcılık riskine karşı uyarılarda bulundu ve konunun hukuki ile ekonomik boyutlarını değerlendirdi.

KİRALAR AVRUPA YAKASI'NDA DÜŞEBİLİR

Yüksel, İstanbul’daki Suriyeli nüfusun Avrupa Yakası'nda azalacağını belirterek, bunun kiraları etkileyebileceğini söyledi. Yüksel, bu bölgelerdeki kiraların yüzde 20-30 arasında düşmesini öngördüklerini ifade etti: “Bu bölgedeki nüfus kaybı, kiraları etkileyecek. Ancak bunun zaman içinde yaşanması halinde piyasa bu durumu absorbe edebilir.”

KONUT FİYATLARI DA DOLAYLI OLARAK ETKİLENECEK

Yüksel, Suriyelilerin dönüşünün konut fiyatlarını dolaylı olarak etkileyeceğini belirtti. Türkiye’de yıllık 500 bin, İstanbul’da ise 125-150 bin civarında konut üretim ihtiyacı olduğunu ve şu anki üretim seviyesinin bu talebi karşılayamadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAKİ İLANLARA DİKKAT

Yüksel, sosyal medya platformlarındaki ‘Suriyeliden satılık’ ilanlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Güvenilir emlak firmalarıyla işlem yapılması gerektiğini belirten Yüksel, “Sosyal medya ilanlarında dolandırıcılık riski çok yüksek. Emlak ve araç alım-satımlarında güvenilir, tanınmış firmalarla çalışılmalı” dedi.

ARAÇ VE İŞLETME DEVRİ TEHLİKELİ OLABİLİR

Yüksel, araç alımlarında da resmi yolların takip edilmesi gerektiğini, araç belgelerinin doğru şekilde kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Şirket ve işletme devirlerinde ise daha dikkatli olunması gerektiğini, çünkü borçların devralınabileceğini ve işletmenin geçmişine dair bilinmeyenler olabileceğini belirtti.