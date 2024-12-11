Suriye'de yaşananlara ilişkin muhalefetten AKP'ye sert tepki! CHP'li Uzgel: 'AKP İsrail'in projesine ortak oldu'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:52

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:12

Suriye’de Esad Muhalifi Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki gruplar, 27 Kasım’da başlattıkları harekat sonucu, 8 Aralık’ta başkent Şam’ı ele geçirdi.

Şam’ın düşmesiyle Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi yıkılırken, 2011 yılında iç savaş başladığından bu yana, Türkiye’ye gelen Suriyeliler sokaklarda sevinç gösterilerinde bulundu.

Gelişmelerin ardından Türkiye-Suriye sınır kapılarında tersine göç hareketi gözlemlendi.

Uzun zamandır sığınmacı sorununun çözümüne ilişkin iktidarı Beşar Esad ile görüşmeye zorlayan ana muhalefet partisi, AKP’nin yaşananlara ilişkin tutumunu eleştirmeyi sürdürüyor.

"BİR HTŞ GÜZELLEMESİDİR GİDİYOR"

Somut ve pratik önerileri olduğunu belirten CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, “Yanı başımızda istikrarsızlık istemiyoruz. Bu yeni bir göç dalgası anlamına gelebilir. Bu konuda yapıcı bir politika izliyoruz. Bir şey Türkiye’nin çıkarına ise, iktidara yarasa bile varız. Bütün Suriye’yi temsil eden bir hükümet yapısı olması lazım. Bir HTŞ güzellemesidir gidiyor. Uluslararası medya da liderlerini parlatıyor. Dışarıdan müdahale azalsın. Koridor kurmak, yeni bir devlet gibi fikirler bölgeye de Türkiye’ye de zararlı” dedi.

Lazkiye civarında yaşayan alevi grupların güvenliğinden endişe ettiklerini söyleyen Uzgel, “Bölgeden gelen bazı haberler endişe verici. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz olacak. Önerilerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.

BÖLGE YENİ ÇATIŞMALARA GEBE!

Uzgel, “Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar versin istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Hiçbir milleti seçim yapmaya zorlayamazsınız. Muhalefet partisi olarak zorlayacak araçlarımız yok. İktidar olsaydık bütün bu süreç bambaşka yaşanırdı. Türk Devleti’nin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılanma büyüdü. İdlib’de HTŞ’nin Suriye hükümetine karşı korunuyor olmasını eleştiriyorduk şimdi bölgenin gerçekliği oldu. Petrol, su ve tahılın paylaşılması konusunda çatışma çıkabilir. HTŞ ile SMO (Suriye Milli Ordusu) arasında ya da HTŞ’nin kendi içinde çatışmalar çıkabilir.”

"İSRAİL'İN PROJESİNE ORTAK OLDULAR"

Bölgedeki gelişmelere iktidarın “çok erken” sevindiğini söyleyen Uzgel, “AKP israil’in projesine ortak oldu. En çok sevinen Netanyahu ve AKP cenahı” dedi.

Şam’ın ele geçirildiği 8 Aralık günü, CHP Lideri Özgür Özel, “Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalıdır” demişti.

Açıklamanın ardından çeşitli kesimler gelişmelerin doğru okunamadığına ilişkin Özel’i ve partinin dış politika kurmaylarını eleştirmişti.

Eleştirilere yanıt veren Uzgel şunları söyledi:

“Hükümet son ana kadar HTŞ ile de, ABD ile de temas halindeydi. Hakan Fidan’ın açıklaması var. Bizim Esad takıntımız yok. Sorun çözmek için Esad’la görüşülmeliydi. Suriye’de şu an Esad’sız bir gerçeklik olduğunu görüyor ve siyasetimizi ona göre kuruyoruz. İktidarın Suriye politikası baştan sona hatadır. Esad güçlerinin HTŞ’yi vurmasıyla yeni bir göç dalgası olur diye önlem alındı. Sınırımızı korusaydık, Esad’la sivilleri vurmaması için anlaşsaydık böyle bir risk olmazdı. HTŞ Türkiye’nin kanatları altında güçlendi. Astana ve Soçi sürecine göre silahsızlandırılmalıydı. 13 yıl uğraştılar en sonunda İsrail’le bir araya geldiler.”