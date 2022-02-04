Suriye'de bombalı saldırı, 3 ÖSO mensubu öldü

Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bağlı 3 mensubu öldü.

İHA
04 Şubat 2022 Cuma, 00:20
Suriye'de bombalı saldırı, 3 ÖSO mensubu öldü
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Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 3 kişi öldü.

Yerel kaynaklar, ÖSO mensuplarını taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.


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