Suriye’de çatışma: Rus Korgeneral öldürüldü

Suriye’deki Rus askeri üssünde görev yapan Korgeneral Nikolai Mihaylenko, Lazkiye kırsalında girdiği çatışmada öldürüldü.

Suriye’de çatışma: Rus Korgeneral öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:08

Suriye’nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.

Sivastopol Valisi, Korgeneral Nikolai Mihaylenko’nun öldürüldüğünü ve Kırım’a bağlı Sivastopol’de Mihaylenko için cenaze töreni düzenlendiğini duyurarak, “Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde özel askeri görevler sırasında öldü” ifadelerini kullandı.

Rus basını, Mihaylenko’nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü IŞİD mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında öldüğünü belirtti.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya’nın, Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi’ndeki askeri varlığı bulunuyor.


Etiketler: #suriye #Rusya

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