Suriye'de depremdeki can kaybı bin 387'ye ulaştı

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 00:56
Suriye'de depremdeki can kaybı bin 387'ye ulaştı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiğini bildirildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin gerekli tedavi ve psikolojik desteğin sağlandığı sığınaklarda ve etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı. 


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