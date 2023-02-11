Suriye'de depremdeki can kaybı bin 387'ye ulaştı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 00:56

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 00:56

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiğini bildirildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin gerekli tedavi ve psikolojik desteğin sağlandığı sığınaklarda ve etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı.