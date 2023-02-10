Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç hafız çıktı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:56

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkazda çalışmalara katılan bir itfaiye erinin cep telefonunun çalındığını iddia ettiği videoyu paylaşarak, "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor" demişti.

Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Çalınan cep telefonu dediği işte bu elimdeki kırmızı cep telefonu. Ön cebimden çıkarıp arka cebime koydum. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor." başlıklı sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak yapılan araştırmada, haberin gerçeği yansıtmadığı, habere konu olan arama kurtarma çalışmasının 07.02.2023 günü saat 00:52 de İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanında gerçekleştirildiği, bahse konu çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede personellerine ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığı anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın A.B (2000 doğumlu Akçakale nüfusuna kayıtlı) olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa ilinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman ilinde de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gelen tepkiler sonrası Ümit Özdağ'ın tweet'ini sildiği görüldü.