Suriye'de iç savaştan bu yana dördüncü genel seçim: Beşar Esad oy kullandı

Suriye'de halk, Halk Konseyi (parlamento) seçimleri için sandık başına gitti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın parlamento seçimlerinde oy kullandığı belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:17
Suriye'de iç savaştan bu yana dördüncü genel seçim: Beşar Esad oy kullandı
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Suriye'de halk, Halk Konseyi (parlamento) seçimleri için sandık başına gitti.

Suriye parlamentosundaki 250 sandalye için bin 500'den fazla aday yarışıyor. 

Suriye'nin en üst düzey adli seçim komitesi başkanı Cihad Murad, ülke genelinde 8 bin 100'den fazla seçim merkezinin faaliyet göstereceğini söyledi. 

Suriye Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın parlamento seçimlerinde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'daki bir seçim merkezinde Halk Konseyi üyeleri için yapılan seçimlerde oy kullandı" denildi.

2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkede 2012, 2016 ve 2020 yıllarında 3 kez genel seçim yapılmıştı.

Suriye'de bir önceki parlamento seçimleri Temmuz 2020'de yapılmış ve iktidardaki Baas Partisi, Halk Konseyi'ndeki sandalyelerin 166'sını kazanmıştı.



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