Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye çıkışı: 'Bana ait değil, Erdoğan'a ait bir cümle'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 22:58

Güncelleme: 14.07.2024 - 23:07

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk oldu.

Suriye politikasına yönelik zaman zaman adı sıkça eleştiriler ile gündeme gelen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, o günlere ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

"CUMA NAMAZINI ŞAM'DA KILACAĞIM" CÜMLESİNİ KİM SÖYLEDİ?

Suriye ile meydana gelen krizin başlarında, 'Cuma namazını Şam'da kılacağım' cümlesi gündeme oturmuştu. Davutoğlu bu sözün kendisinin söylediği iddialara ilişkin, "Milyon kez söyledim. Bu bana ait bir cümle değil. Erdoğan'a ait bir cümle. Bana saldırmak kolay. 8 yıldır görevde değilim ben" dedi.

"BANA KARŞI DARBE YAPILMAMIŞ OLSAYDI..."

Vize sorunu ile ilgili de konuşan Davutoğlu, sorunun başlangıç tarihi olarak 12 Eylül darbesini işaret etti:

"Türkiye'deki vize sorunlarının başlangıç noktası 12 Eylül darbesidir. 12 Eylül darbesine kadar Avrupa'ya vize yoktu. 12 Eylül rejimi Türkiye'den bazılarının kaçacağını düşünerek Avrupa ülkelerinden Türklere vize konmasını istediler. Haziran 2016'da serbest vizeye geçilecekti. Eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşlar Avrupa'ya vizesiz gidilecekti."

Öte yandan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini 'Doğru bir adım' olarak niteleyen Davutoğlu, kendisine de davet gelirse hayır demeyeceğini açıkladı.